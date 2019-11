Siri funkt Bayern-Trainer dazwischen

Hansi Flick war als Trainer noch nicht an sehr vielen Pressekonferenzen. War auch nie seine Aufgabe als Assistenzcoach bei RB Salzburg, der deutschen Nationalmannschaft und jetzt bei Bayern München. Am Dienstag also stellte sich Flick zum ersten Mal als Cheftrainer vor einem Champions-League-Spiel den Medien und mitten in seiner Lobrede über seinen Vorgänger Niko Kovac wird er unterbrochen. «Ich weiss nicht, ob ich richtig verstanden habe», sagt der Störefried.