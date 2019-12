So rettet Bürki den BVB vor der Blamage

Es wäre schon sehr ironisch gewesen, hätten sie es selber noch verspielt. Ja, es wäre blamabel gewesen. Denn noch vor der letzten Runde der Champions-League-Gruppe F sollen sich die Dortmunder über Wettbewerbsverzerrung beklagt haben. Für ein Weiterkommen brauchte der BVB gegen Slavia Prag mehr Punkte als Konkurrent Inter Mailand im Parallelspiel gegen Barcelona. Realistisch, eigentlich. Wären die Katalanen nicht schon sicher Gruppenerster und schonten in Mailand deshalb einige Stars – unter anderem Piqué, Messi und Busquets. So billig gibt es in der Königsklasse selten Punkte gegen Barça.