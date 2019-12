50 Jahre Berner Boxgeschichte

Enrico Scacchia: der Berner «Rocky»

Enrico Scacchia (l.) begeisterte in den 80er-Jahren. Bild: Andreas Blatter

Enrico Scacchia, der Italo-Berner aus Bümpliz, wurde mit zwölf Jahren vom Box-Virus infiziert. Am TV verfolgte er Cassius Clay alias Muhammad Ali gegen George Foreman. Trainer Charly Bühler erkannte Scacchias Talent und feierte mit ihm 1980, 1981 und 1982 drei Schweizer Meistertitel im Halbschwergewicht. Von 60 Amateurkämpfen gingen nur drei verloren. 1982 dann der Wechsel ins Profilager. Scacchia bestritt 52 Profikämpfe, gewann 41, 8 Kämpfe gingen verloren, drei Auseinandersetzungen endeten unentschieden.

Denkwürdig war der Kampf von Scacchia am Stephanstag 1986, als er in der Festhalle vor 3000 Zuschauern gegen den Finnen Uusivirta im offenen Schlagabtausch ein Unentschieden rettete, sich aber nachher an nichts mehr erinnern konnte. Im Streit distanzierte sich Scacchia später von Bühler. Es folgten der Lizenzentzug durch den Verband, diverse Gerichtsprozesse, öffentliche Beleidigungen, ein neuer Job als Taxifahrer, der Bezug von IV-Renten. Nach langer Krankheit starb die grösste Schweizer Boxhoffnung im vergangenen Juli.

Yves Studer: der «Pitbull»

Yves Studer (r.) war nach der Jahrtausendwende der Beste. Bild: Andreas Blatter

In den Jahren 2004 bis 2011 etablierte sich Yves Studer als der erfolgreichste Schweizer Profi-Boxer. Studer, in Freiburg geboren, aufgewachsen im Aargau und mittlerweile in Bern wohnhaft, machte seinem Spitznamen «Pitbull»alle Ehre. Am Anfang tat er sich jedoch noch schwer. Pfiffe und verbale Attacken wie etwa «mach ändlech öppis»oder «dä cha ja nüt» waren etwa von den Zuschauerrängen im Kursaal zu hören. Doch der zähe Studer wurde technisch und taktisch immer besser.

Seine Statistik: 29 Kämpfe, 27 Siege (6 durch K.o.), 2 Unentschieden. Zwar wurde «Pitbull»Weltmeister im Mittelgewicht des kleinen IBC-Verbands und Meister der europäischen Nicht-EU-Staaten und holte weiter den Ost-West-Europa-Titel der IBF. Nie erhielt Studer jedoch die Chance zu einem WM-Fight der grossen Verbände WBA, WBC, IBF oder WBO. Eine langwierige Ellbogenverletzung sowie der grosse Frust über den geplatzten IBF-WM-Kampf sorgten dafür, dass Studer mit gerade mal 30 Jahren aufhörte.