Der Nacken hält, der Kopf spielt mit

Der Applaus ist herzlich. Es ist kurz nach 18 Uhr, als Armon Orlik in der Naturarena auf dem Brünig den Kranz erhält. Der Bündner lächelt, winkt den Zuschauern zu. Er ist zufrieden, mit sich im Reinen. Orlik ist der beste Nicht-Berner am 124.

Brünigschwinget, klassiert sich im Rang 3a. «Das gibt mir viel Vertrauen, weil ich sehe, dass ich bis zum Schluss wieder auf meinem Niveau schwingen kann», hält er fest. Orlik wählt seine Wort mit Bedacht, überlegt oft, bevor er etwas sagt. Denn: Dass der 22-Jährige so befreit schwingen kann, wie er es über weite Strecken auf dem Brünig tat, ist nicht selbstverständlich.

Fleissarbeit im Mentalbereich

Den 7. Mai 2017 wird Orlik so schnell nicht mehr vergessen. Im fünften Gang am Aargauer Kantonalschwingfest kontert Bruno Gisler einen Angriff von ihm, er fällt unglücklich auf den Nacken und bleibt im Sägemehl liegen – regungslos. Rund zehn Minuten lang spürt Orlik weder Arme noch Beine. Er wird ins Spital transportiert, wo das Gefühl schliesslich zurückkommt, die Ärzte Entwarung geben.

Orlik hat sich zwar am Nacken verletzt, jedoch keine schlimmere Blessur zugezogen. Was dem talentierten Schwinger wiederfahren ist, bezeichnen Fachleute als «spinalen Schock». Bei einem heftigen Aufprall auf die Wirbelsäule wird der Nerv im Spinalkanal erschüttert, wodurch es zu einem vorübergehenden Ausfall der entsprechenden Körperfunktionen kommt.

Er denke zwischendurch immer noch daran zurück, sagt Orlik. «Am einfachsten ist es dann, wenn ich mich im Ring einfach darauf konzentriere, was gerade passiert.» Seit dem Vorfall arbeitet er intensiv mit einem Mentaltrainer zusammen, um das Geschehene zu verarbeiten. Achtsamkeitstraining nennt sich dies. Es sei reine Fleissarbeit, hält Orlik fest. «Und es geht auch mit ­jedem Fest besser.»

Am 9. Juli hätte er am Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Affoltern antreten sollen, liess den Vergleich mit den starken Bernern jedoch aus, weil er sich körperlich und mental noch nicht ganz bereit fühlte. Nun: Mittlerweil bereitet ihm der Nacken keine Probleme mehr. Und der mentale Aspekt? «Es ging heute erstaunlich gut, auch in den engen Gängen, und die werden im mentalen Bereich entschieden.»

Die Nordostschweizer – vorab Samuel Giger und Orlik – haben gestern bewiesen, dass sie in der Lage sind, den Bernern am Unspunnen-Schwinget ein Bein zu stellen. «Wir haben ein tolles Team, freuen uns sehr auf dieses Fest», hält Orlik fest. Nun gelte es, das Vertrauen zu halten und im athletischen Bereich nochmals eine Schippe draufzulegen, um Ende August bereit zu sein. «Denn dann wollen wir unsere Haut so teuer wie möglich ver­kaufen.»

So wie 2016: Damals war Orlik am «Eidgenössischen» die grosse Überraschung, schaffte es in den Schlussgang, den er gegen Matthias Glarner bestritt. Der Fall ist für den Bündner klar: ­Estavayer soll keine Ausnahme gewesen sein. (Berner Zeitung)