Der erstmalige Aufstieg als Ziel

Mit 22 Spielern reist der Schweizer Baseball-Nationalcoach James Sanders am Sonntag nach Belgrad an die B-Europameisterschaft. Mit dabei ist auch ein Duo aus dem Kanton Bern. Thierry Burkhardt von den Bern Cardinals spielte schon vor zwei Jahren am Kontinental-Wettbewerb, für den Thuner Regis Reinhard ist es der erste Grossanlass mit dem A-Team. «Nervös bin ich nicht», sagt der 18-Jährige. «Ich freue mich einfach sehr.»

Reinhard ist nach Tim Wittwer erst der zweite Thuner, der es in das Schweizer Nationalteam geschafft hat. Der im Outfield auf ­jeder Position einsetzbare Akteur der Hunters Thun (NLB) spielt seit drei Jahren ebenfalls noch in der NLA für die Bern Cardinals.

«Bis zum 20. Lebensjahr darf man für mehrere Klubs spielen», erklärt der frühere Nachwuchs-Nationalspieler (U-15/U-18) die «Doppelbelastung». In Bern ist er Teamkollege von Thierry Burkhardt. Der 20-jährige Pitcher (Werfer) gehört bereits seit mehreren Jahren zur nationalen Auswahl.

Thierry Burkhardt: Der 20-jährige Berner nimmt zum zweiten Mal an einer EM teil. Bild: zvg

Verletzung und Militär

Aber sowohl der Berner wie der Thuner, beide haben kürzlich das Gymnasium abgeschlossen, erlebten keine ideale Vorbereitung. «Ich habe mir vor zwei Wochen im Training eine Sehnenverletzung in der Schulter zugezogen», sagt Burkhardt, der auch auf der Second Base eingesetzt werden kann. Er reist nicht ganz fit an.

Reinhard absolviert derzeit die Rekrutenschule. Für die Trainings wurde er zwar dispensiert, musste aber jeweils noch am gleichen Abend wieder in Freiburg einrücken.

Klare Ansage

Das Berner Duo erhofft sich dennoch möglichst viel Einsatzzeit. Mit dem Team ist das Ziel klar definiert. «Trainer Sanders verlangt den Aufstieg», sagt Reinhard. Die Schweiz gehörte indes noch nie zum A-Pool der besten acht europäischen Teams. 2011 wurde der Aufstieg mit der Finalniederlage gegen Spanien nur knapp verpasst. 2013 und 2015 resultierte an der B-EM jeweils Rang 5.

In Belgrad treffen die Schweizer nach dem Startspiel am Montag gegen Israel noch auf Gastgeber Serbien, Griechenland, Bulgarien und Österreich. Nur der Sieger steigt auf. «Das wird nicht einfach», weiss Burkhardt, «aber wir haben gute Chancen.» Der erfahrene Spieler, der als 7-Jähriger mit Baseball begonnen hat, begründet die Zuversicht mit dem Kader.

«Die Schweiz hat im Juni zum ersten Mal den internationalen Alpine Cup, ein Turnier gegen ausländische Auswahlen, gewonnen. Wir verfügen mittlerweile über genügend gute Spieler, damit unser Niveau im Verlauf eines Turniers nicht mehr abflacht.» Der Final findet am nächsten Samstag statt. Burkhardt und Reinhard möchten dann zu den Protagonisten ­zählen. (Berner Zeitung)