Hauswirth zweite Siegerin in Grindelwald

Sie strahlt über beide Ohren, jauchzt laut und schwärmt vom Lauf, den sie soeben beendet hat. Sabine Hauswirth hat das Ziel im Bort, der Zwischenstation der Firstbahn oberhalb von Grindelwald, erreicht. Der Langdistanzparcours hat Hauswirth grossen Spass bereitet. «Hangabwärts rutschte ich jeweils auf dem Hinterteil. Es hat enorm Spass gemacht», erzählt sie.

Die 29-jährige Bernerin fühlt sich im alpinen Gelände wohl, sie konnte an­greifen und kam ohne grössere Fehler durch. Das reicht für Platz zwei – ein sehr gutes Ergebnis für Hauswirth, die auf ihren ersten Sieg noch wartet. Um diesen just beim Heimspiel in Grindelwald zu realisieren, hätte die nominelle Schweizer Teamleaderin über sich hinauswachsen müssen.

Das Kunststück gelingt dafür Elena Roos, die sich für gewöhnlich hinter Hauswirth einreiht. Die Tessinerin läuft auf der zweiten Rennhälfte der gesamten Konkurrenz davon und feiert ihren ersten Triumph auf höchster Stufe.

Alexandersson abgehängt

Das alpine Gelände behagt den Schweizerinnen, sie spielen den Heimvorteil voll aus. Hinter Roos und Hauswirth verpasst Julia Gross das Podest nur um 13 Se­kunden – verdrängt von der Russin Natalia Gemperle, die mit einem Schweizer verheiratet ist. Die Eggiwilerin Martina Ruch realisiert trotz eines Fehlers kurz vor dem Ziel Rang 11.

Die internationale Konkurrenz muss sich den Schweizerinnen beugen. Gar chancenlos bleibt die Topfavoritin: Der schwedischen Weltcupleaderin Tove Alexandersson unterläuft ein zeitraubendes Missgeschick, sie wird nur Vierzehnte. Auch ihre Landsfrau Helena Bergman kommt nicht auf Touren. Davon profitiert wiederum Hauswirth, sie zieht im Gesamtweltcup an Bergman und Maja Alm (Dänemark, am Freitag nicht am Start) vorbei auf den dritten Platz. Am Ende der Saison auf dem Podest zu stehen, ist das erklärte Ziel der Frohnatur aus dem Gürbetal.

Das Drehbuch hätte gepasst

Hauswirths Saison gleicht einem Steigerungslauf. An der WM in Estland Anfang Juli hatte sie noch nicht mit der Spitze mithalten können. Beim Weltcup in Lettland vor vier Wochen belegte sie in sämtlichen drei Rennen einen Podestplatz, hielt in der Staffel Alexandersson auf Distanz.

Mit dem Heimspiel als Saisonderniere wäre für den ersten Weltcupsieg der Bernerin alles ange­richtet gewesen – zumal sie in diesem Jahr dank Trainingseinheiten am Niesen grosse Fortschritte in steilem Gelände gemacht hat. Ärgern über den um 86 Sekunden verpassten Sieg mag sich Hauswirth nicht. «Ich muss auf mich selbst schauen», sagt sie. In Grindelwald war das gar nicht so einfach.

Nach drei Vierteln der Strecke passierten die Läuferinnen bereits einmal das Zielareal und erfuhren via Lautsprecher, wie schnell sie unterwegs waren. Heute bietet sich für Hauswirth über die Mitteldistanz nochmals die Chance, Verpasstes nachzuholen.

Auch die Männer hängten nach der Zielpassage eine Extraschlaufe an. Und da zeichnete sich bald ab, wer die beste Zeit laufen würde: Matthias Kyburz. Nur der Norweger Olav Lundanes kann den im Liebefeld wohnhaften Aargauer noch vom Gewinn des Gesamtweltcups abhalten. Es wäre der vierte Triumph für Kyburz. Im heutigen Mitteldistanzrennen reicht ihm ein 10. Rang. Aus Berner Sicht überzeugten Florian Howald (Oberönz) und Florian Schneider (Stettlen) als Sechster respektive Siebter.

(Berner Zeitung)