Löwe beisst Rugby-Star in die Hand

In Südafrika ist der walisische Rugby-Spieler Scott Baldwin vor einem Match von einem Löwen verwundet worden. Er wollte das Tier streicheln.

Sein Trainer hat den Ospreys-Spieler als «dumm» bezeichnet. Der Löwe hat Baldwin in die Hand gebissen. Darauf hin musste die Wunde genäht werden.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5

Den Match gegen die südafrikanischen Cheetahs konnte der 29-Jährige nicht antreten. Sein Team hat verloren. Baldwin hat sich dafür auf Twitter bei den Fans entschuldigt.

1/3 Sorry all Ospreys fans for letting you and the team down by missing the game through the bite!