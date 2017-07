«Neben mir wirkt Ronaldo sehr klein»

Seit 1983 organisiert der wie Motorradpilot Tom Lüthi im bernischen Linden wohnhafte Charlie McCormick mit seiner Frau Maggie ein grosses Basketballlager für Kinder und Jugendliche aus aller Welt. Er verpflichtet jeweils Toptrainer aus dem In- und Ausland und ist bestrebt, alljährlich einen Spieler aus der National Basketball Association (NBA) zu präsentieren.

Steve Kerr, langjähriger Teamkollege Michael Jordans und derzeit Meistertrainer der Golden State Warriors, und der deutsche Superstar Dirk Nowitzki waren zum Beispiel schon dabei. Diesmal ist Clint ­Capela angemeldet. Der 22-Jährige hat nach Thabo Sefolosha als zweiter Schweizer den Sprung in die NBA geschafft.

Doch das Flugzeug aus den USA landet mit drei Stunden Verspätung in Zürich, Capela trifft daher gestresst, müde und missmutig in Zofingen ein. Er will die Fragestunde für die Kinder verschieben und alle vereinbarten Interviews absagen.

Gute Laune nach gutem Essen

Schade, denn der Werdegang des 23-Jährigen ist überaus interessant. Er wurde am 18. Mai 1994 in Genf als Sohn einer Kongolesin und eines Angolaners geboren, doch nach einer Geschichte im Magazin «Sports Illustrated» verliess der Vater die Familie, kurz nachdem Clint auf die Welt gekommen war.

Die Mutter, eine Schauspielerin ohne festen Job, war mit der Erziehung dreier Buben überfordert. So verbrachte der Profibasketballer einen Grossteil seiner Kindheit in der Maison de Pierre-Grise.

Es handelt sich um ein Internat für 4- bis 14-Jährige aus schwierigen Verhältnissen, in dem das Ziel verfolgt wird, die Schüler später wieder in die Familie einzugliedern. Im Fall von Clint Capela klappte dies, nur zog er mit 15 nach Paris weiter, allein. Nur zwei Jahre nach seinem ersten offiziellen Basketballmatch war er von Talentspähern des Klubs Chalon-sur-Saône entdeckt worden.

In der Insep-Akademie machte der Schweizer mit afrikanischen Wurzeln derart grosse Fortschritte, dass er 2014 von den Houston Rockets als Nummer 25 gedraftet wurde.

Nach einem guten Mittagessen im Zofinger Rathaus hat sich die Laune des Stargasts, der einen grauen Trainingszug trägt, deutlich verbessert. Er ist nun doch bereit, mit der Handvoll Journalisten zu reden, allerdings nicht individuell, sondern in der Gruppe. Capela erweist sich in der Folge als angenehmer Gesprächspartner, der sich zu diversen Themen äussert.

Von oben herab

Er bezeichnet den helvetischen NBA-Pionier Thabo Sefolosha als «grosse Inspiration». Als er in Frankreich spielte, schaute er sich jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen die Statistiken seines Idols an. Im Vorjahr gingen die beiden nach einem Auf­einandertreffen ihrer Teams gemeinsam abendessen. «Das war wie ein Traum für mich. Als Bub hatte ich in Genf im Teletext Thabos Werdegang verfolgt, und nun sass ich zusammen mit ihm im Restaurant.»

Der 2,08-Meter-Hüne ist ex­trem sportbegeistert. Er hatte vorwiegend Fussball gespielt, bis ihn sein älterer Bruder Landry ermunterte, es mit Basketball zu versuchen. Anfang Juni verfolgte er den Champions-League-Final live vor Ort und traf danach Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo. «Es war unglaublich», erzählt er. «Die Fussballer beeindrucken mich immer wieder – und sie sind so klein.

Ich war überrascht, Ronaldo sieht auf Bildern kräftig aus mit seinem Sixpack, aber neben mir wirkt Ronaldo sehr klein.» Diese Woche machte er in Houston die Bekanntschaft von Paul Pogba von Manchester United.

Im Fernsehen erscheine der Franzose gross und stark, «doch als ich ihn vor mir hatte, dachte ich: ‹Wow, der ist ja gar nicht gross.›» Die Perspektive eines Basketballprofis ist eine spezielle, beträgt die Durchschnittsgrösse in der NBA doch knapp über 2 Meter.

Abneigung gegen Nadal

Tennis ist ein anderes Steckenpferd Capelas. Kürzlich lud ihn Stan Wawrinka ans French Open ein. «Und ich war schon immer ein Roger-Federer-Fan», sagt er und fügt an: «Logischerweise hasse ich Nadal.» Seine Abneigung gegenüber dem Spanier ist wohl nicht ganz so stark, wie es die Aussage glauben macht. In den USA wird mit den Worten «Liebe» und «Hass» generell lockerer umgegangen als bei uns.

Federers achten Wimbledon-Triumph würdigte der Romand auf Twitter. «Brich einfach weiter Rekorde» und «Wird er überhaupt älter?» waren seine Botschaften. In Zofingen sagt er: «Es war fantastisch, was Federer in Wimbledon schaffte, einfach toll für unser Land.» Capela findet, hierzulande geniesse der Sport zu wenig Akzeptanz, und er verweist darauf, dass es anders als in Frankreich keine täglich erscheinende Sportzeitung gibt.

Obwohl er seine Wurzeln in Afrika hat und sich seit acht Jahren vornehmlich im Ausland aufhält, empfindet er die Schweiz als Heimat. Jeden Sommer kehre er nach Genf zurück. «Wenn ich ­sehe, wo ich herkomme, macht mich dies mental stärker. Die Schweiz ist der Ort, wo ich geboren wurde, wo ich meine ersten Freunde fand.

Ich besuche jedes Mal meine erste Schule, treffe jedes Mal meine allerersten Freunde, ich gehe dieselbe Strasse entlang wie früher. Diese Dinge geben mir viel Energie, die ich sonst nirgends holen kann.»

Rosige Aussichten

Clint Capela hat einen langen Weg zurückgelegt, vom Heim bis in die Beletage des Basketballsports. Doch er hält fest: «Ich bin noch lange nicht am Ende angelangt. Die Aussicht, noch mehr zu erreichen, lässt mich noch härter arbeiten.» Der Genfer ist einer der begabtesten Center überhaupt; wenn er das nächste Mal einen Vertrag aushandelt, könnte er in der Verdienstliste der helvetischen Sportler hinter Federer gleich auf Position 2 vorrücken – der Lohnexplosion in der NBA sei Dank.

Ein Jahressalär von 15 Millionen Dollar ist durchaus realistisch, wenn sich Capela weiterhin so positiv entwickelt wie zuletzt. Sein Ziel ist, NBA-Champion zu werden, möglichst bald.

Die Houston Rockets verlängerten den Kontrakt mit Superstar James Harden kürzlich für 160 Millionen Dollar um vier Jahre und verpflichteten zudem von den Los Angeles Clippers den brillanten Regisseur Chris Paul. Von den Pässen dieser beiden wird Capela, der 20 kg Muskelmasse zugelegt hat seit 2014, profitieren und daher künftig noch häufiger für spektakuläre Körbe sorgen.

Eine Macht unter dem Korb: Clint Capela punktet, Superstar James Harden (links) schaut zu. Bild: Keystone

Nichts ist unmöglich

Mit Harden verbindet ihn auch sonst einiges. Der Rockets-Top­skorer ist für Capela so etwas wie ein Mentor. «Wir trainieren in Houston oft zusammen. Er hilft mir immer, er berät mich, er pusht mich, er motiviert mich», meint der Schweizer, der seinen berühmten Teamkollegen sogar als Freund bezeichnet.

Doch können die Rockets den überragenden Golden State Warriors tatsächlich Paroli bieten? «Definitiv!», antwortet Capela bestimmt. «Mit Spielern wie Harden und Paul sind wir ein echter Titelkandidat – und ein Hochgeschwindigkeitsteam.» Von sich überzeugt sein, die höchstmöglichen Ziele anstreben – diese Einstellung will er den Lagerteilnehmern in Zofingen vermitteln.

«Für mich ist es wichtig, den Kindern zu sagen, dass ich in der Schweiz mit Basketball anfing, dass ich es von hier aus in die NBA schaffte. Ich werde ihnen erzählen, sie sollen hart arbeiten und an ihren Traum glauben. Wenn ich in den USA etwas gelernt habe, dann, dass nichts unmöglich ist. Diese Mentalität will ich in die Schweiz bringen.» (Berner Zeitung)