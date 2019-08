Als der Blitz auf dem Golfplatz einschlägt

Das Unglück ereignete sich nahe des 16. Abschlags des East Lake Golf Clubs. Der Blitz schlug in einen Baum in unmittelbarer Nähe ein. Dabei sollen gemäss einer Mitteilung der Veranstalter Trümmer des Baumes die Zuschauer verletzt haben - jedoch laut PGA wohl nicht lebensgefährlich. Nach ersten Untersuchungen vor Ort waren fünf der Fans in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht worden.