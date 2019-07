Als gäbe es einen Pakt mit Alaphilippe

Alaphilippe schaut zurück

Als er sich wieder gefangen hat, spricht Alaphilippe in den Interviews ziemlich konsequent rückblickend. Als hätte er das Maillot jaune bereits verloren – mental scheint das der Fall zu sein. «Ich wurde plötzlich als Sieger gesehen. Doch ich blieb realistisch», sagt er. Das ist nur eine kleine Abweichung von seinem «jour par jour»-Standardsatz, aber eine entscheidende.

Die Bande, die zwischen Alaphilippe und Pinot bestehen, werden deutlich, wenn der Gesamtleader noch sagt: «Ich hoffe, falls ich das Gelbe Trikot verliere, dass er es übernehmen wird.»

Das wird nicht sofort passieren. Heute folgt der Ruhetag und dann zwei weitere etwas ruhigere Etappen, auf denen sich die Tour Richtung Alpen bewegt. Richtung jenes Terrain, das für Pinot schon jetzt kommen könnte. Er ist der Gewinner des Wochenendes, im doppelten Sinne. Am Samstag tatsächlich, weil er auf dem Tourmalet siegt, nach einem Plan, den er vor dem Tour-Start mit seinem Team Groupama-FDJ ausgeheckt hat. Und am Sonntag, weil da zwar Simon ­Yates die Etappe gewinnt, die zweite in den Pyrenäen nach ­jener am Donnerstag, Pinot aber als Zweiter der gesamten Konkurrenz Zeit abnimmt.

Der stärkste Bergfahrer

Pinot beweist am Wochenende, dass er der stärkste Bergfahrer dieser Tour ist. Nur Mikel Landa und Egan Bernal können einigermassen mithalten. Doch beide liegen im Gesamtklassement hinter ihm. Pinot tut gut daran, nun nicht zu werweissen. Oder wenn, dann nur, um den Furor, der ihn derzeit antreibt, weiter zu befeuern. Dieser rührt von den 1:40 Minuten Rückstand her, die er sich bei der Windkanten-Etappe wegen einer Unaufmerksamkeit eingehandelt hat. Ohne diese würde er hier nun als grosser Favoriten auf den Tour-Sieg bezeichnet.

Erster Anwärter darauf ist er auch so. Die drei Etappen in den Alpen liefern mit sechs Pässen über 2000 Metern genug Höhenmeter, sodass er den verbleibenden Rückstand wettmachen kann. «Jetzt lotet er sein Potenzial auch an der Tour aus, das ist eine grosse Freude», sagt Julien Pinot, sein Bruder und Trainer.

Am Samstagabend, nach dem dritten Tour-Etappen-Sieg seiner Karriere, sagt Thibaut Pinot, angesprochen auf die zahlreichen Erfolge seit Ende 2018 (zwei Etappensiege an der Vuelta, Lombardei-Rundfahrt): «Je mehr du gewinnst, desto mehr willst du gewinnen.» Mit diesem Motto geht er in die wichtigste dritte Tour-Woche seiner Karriere.