Daniela Ryf, Sie haben eine extragrosse Flasche Bier an die Feuerstelle mitgebracht. Was gibt es zu feiern?

Im Juli habe ich den Ironman in Klagenfurt gewonnen und diese Flasche bekommen. Genauer gesagt habe ich sie mir genommen. Denn nur die Männer auf dem Siegerpodest bekamen Bier geschenkt, wir Frauen bloss Salzcracker. Da sagte ich: Hey, ich will auch Bier!