Der Weltmeister kann auch Fantasy Football

Beim virtuellen Onlinespiel steht einem Spieler vor jeder Saison ein Spielgeld von 100 Millionen zur Verfügung, womit eine Mannschaft, bestehend aus Spielern der höchsten englischen Fussball-Liga, zusammengebastelt werden kann. Nach jedem Premier-League-Spieltag erhält der Manager Punkte für seine Spieler, die er in die Startformation gestellt hat – abhängig von deren Einsatzzeit, erzielten Toren, Sieg oder Niederlage.

Seinen Erfolg in der Fantasy-Football-Liga erklärt sich Carlsen mit purem Glück. Doch sein virtuelles Team, Kjell Ankedal, hat in den letzten vier Jahren stets gut abgeschnitten. Die 2018/2019er-Liga beendete er unter den besten 1000 Spielern. Diese Saison brauchte Carlsen lediglich sechs Wochen, um seine Platzierung aus der letzten Spielzeit zu toppen. Seitdem klettert er die Rangliste immer weiter hoch.

«Es ist ein ähnliches Spiel»

Wie viele Norweger ist Carlsen ein begeisterter Fan der Premier League und deren virtuellen Ableger. Im Jahr 2017 waren acht Spieler aus Norwegen unter den besten 50 der Welt zu finden. Da in Norwegen viele Fussballspiele der höchsten Spielklasse Englands live im Fernsehen übertragen werden, haben die Fantasy-Football-besessenen Norweger einen Vorteil gegenüber anderen Nationen.

Carlsen verfolge die Premier League mit viel Leidenschaft, wie der norwegische Schach-Journalist Tarjei Svensen, der Carlsen schon kennt, seit dieser ein kleiner Junge war, gegenüber dem «Guardian» erzählt. Und in seiner Freizeit oder während der Vorbereitung auf Schachpartien kickt Carlsen auch selbst gerne gegen einen Ball.

Killing time before round 6 at @GrandChessTour Kolkata. My game against Vidit can be viewed at @chess24com : https://t.co/DcgVqKdJ6fpic.twitter.com/KEpF4oj9hS

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 23, 2019