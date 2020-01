Die alten Kumpels ärgern

«Sie haben sieben Nationalspieler und sind extrem gut eingespielt. Sie haben alles gewonnen und wissen, was es für den Erfolg braucht», beschreibt Pylsy die Stärken seines ehemaligen Teams aus dem Südwesten Finnlands. In der finnischen Meisterschaft steht Tampere derzeit bei 18 Siegen aus 18 Spielen (Torverhältnis +115), was Bände spricht.

Nur der Titel zählt

Man treffe schon im Halbfinal auf die mit Abstand beste Equipe der Welt, findet derweil Wiler-Ersigens Trainer Thomas Berger. «In einer Serie hätten wir gegen den Titelverteidiger vermutlich keine Chance. Aber es ist nur ein Spiel, und in einem einzigen Match ist alles möglich», sagt der Graubündner, für den in Tschechien nur der Titel zählt: «Ein zweiter Platz interessiert mich nicht. Wer hinter dem Turniersieger liegt, ist nur der erste Verlierer und wird schnell vergessen.»

Schon dreimal standen die Unteremmentaler in ihrer Vereinshistorie im Final des wichtigsten europäischen Clubwettbewerbs. 2005 gewannen sie in Zürich sensationell und bis anhin zum einzigen Mal den begehrten Pokal, 2009 und 2015 mussten sie sich erst im Final geschlagen geben.

«Wie eine Mauer»

Wohin die Reise für Wiler-Ersigen in diesem Jahr führen wird, entscheidet sich am Samstagabend im Halbfinal (19.30 Uhr). Sollten die Unteremmentaler die Hürde Tampere überspringen, würde im Endspiel (Sonntag, 19 Uhr) der Sieger aus dem anderen Halb­final zwischen Storvreta (Schweden) und Vitkovice (Tschechien) warten.

Bei einer Niederlage ginge es im Spiel um Rang 3 (Sonntag, 13 Uhr) noch um die bronzene Auszeichnung. «Wir müssen gegen Tampere mutig und smart auftreten. Und unsere Defensive muss wie eine Mauer sein», sagt Savonen. Der Starverteidiger und sein Landsmann Pylsy werden alles tun, um ihre alten Kumpels zu ärgern und die Überraschung zu schaffen.