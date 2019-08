Die beliebte Schaumstoffrolle hilft vor allem im Kopf

Tennisgrösse Novak Djokovic lobt das Rollen in seinem Buch «Serve to Win» innig. Basketballstar LeBron James nutzt das Gerät vor jedem Spiel. Und die Fussballer von Liverpool verwenden es fleissig im Training: Der Schaumstoffroller zählt zu den beliebtesten Sportutensilien im Elite- wie im Breitensport – primär zur Selbstmassage, also zur Erholung, indem man darauf bei mehr oder weniger Körperdruck hin- und herrollt. Aber auch vor dem Sport, um beispielsweise seine Flexibilität zu steigern.