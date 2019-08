Drama an Polen-Rundfahrt: Radprofi stirbt nach Sturz

«Die grösste Tragödie, die der Familie, Freunden und Teamkollegen von Bjorg passieren könnte, ist passiert ... Ruhe in Frieden Bjorg», schrieb der Rennstall Lotto Soudal. «Es gibt keine Worte, diese Tragödie zu beschreiben», hiess es auf der Facebook-Seite der Rundfahrt. Wie die Tour-Veranstalter mitteilten, soll Lambrecht während einer Operation im Krankenhaus in Rybnik gestorben sein. Genauere Informationen lagen noch nicht vor. Insgesamt kam es aufgrund der widrigen Wetterbedingungen zu zahlreichen Stürzen.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... :heart: pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

