«Ein Athlet stirbt zweimal im Leben»

Von Ruhestand ist bei Dirk Nowitzki nach seinem Rücktritt im April nach 21 Saisons in der NBA kaum etwas zu spüren. Im Dezember pendelte der 41-jährige Würzburger zwischen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und der Präsentation eines neuen Projekts seiner Stiftung, zwischen Empfängen und Auftritten in Talkrunden. Erstmals seit 21 Jahren verbringt er Weihnachten nicht in den USA, sondern in Deutschland und Schweden. Ein Gespräch zwischen zwei Terminen im Auto und zur Frage, wie es weitergeht.