Erneute Enttäuschung für Küng

Für Küng ist es die zweite Enttäuschung an der Tour de Suisse, da er sich als Ziel gesetzt hatte, die beiden Zeitfahren gewinnen zu wollen.«Ich wäre gerne weiter vorne klassiert als Zeitfahrspezialist», resümiert Küng. Er wisse nicht, an was es läge und durch solche Phasen müsse man durch. Ein Grund könne sein, dass er zu sehr Perfektionist sei. «Ich mache mir sehr viel Druck und bin ambitioniert. Vielleicht ist auch der Kopf ein Hindernis, wenn du immer angespannt bist», so der Ostschweizer weiter.

Um etwas Abstand von den beiden Zeitfahren an der Tour de Suisse und vom Radsport gewinnen zu können, hat Küng nun einen Plan: «Ein Barbecue mit Kollegen und in einen See baden gehen. Hoffentlich kommt es dann wieder gut.»