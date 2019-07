Fehlstart über 400 m – Sprinter merkt es nicht

Es war sein Debüt in der Diamond League, der 20-Jährige wollte alles richtig machen – am Ende machte der Sprinter alles falsch. Jonathan Jones aus Barbados nahm am Diamond-League-Meeting in Monaco über 400 m teil. Er startete, lief so schnell er konnte und hörte nicht mehr auf, bis ins Ziel. Was normalerweise genau die richtige Devise ist, war am Freitagabend völlig falsch.