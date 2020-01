Handballer haben den nächsten Schritt gemacht

Zum ersten Mal seit 2006 nahm die Schweizer Handball-Nationalmannschaft wieder an einem Titelturnier teil. Dass sogar vom Erreichen der Hauptrunde an der EM geträumt werden konnte, zeigt auf: Dieses Team hat sich seit 2016, als Michael Suter übernahm, kontinuierlich verbessert. Es war an dieser EM länger im Rennen um einen Platz unter den besten 12 als zum Beispiel Frankreich, das schon nach zwei Partien die Heimreise planen musste.