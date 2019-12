Kambundji und Stucki triumphieren

Übel genommen hat ihm dieses legere Outfit niemand, wie auch? Kann man diesem Menschen überhaupt irgend etwas übel nehmen? Das Fernsehpublikum wollte jedenfalls nicht. Stucki wurde zum Sieger des feierlichen Abends, der 34-Jährige, der in Zug im siebten Anlauf den Titel gewann und damit nach dem Sieg am Kilchberger (2008) und dem Unspunnenfest (2017) sein Palmarès komplettierte.

«Es ist der Punkt hinter eine Bilderbuchgeschichte», sagte er und spielte auf seine mässigen Resultate zu Beginn der Saison und sein fulminantes Comeback an. Als es dann ans Danken ging, befand er vor allem, der Kanton Bern sei wohltuend prominent auf der Bühne vertreten.

Die Grossen ärgern



Die eigentlichen Gewinnerinnen und Gewinner aber waren die Leichtathleten. Vier von sechs Auszeichnungen gingen an sie, es waren die Awards 60 bis 63 seit 1950. Mit grossem Vorsprung führen sie diese Statistik vor den Skifahrern (37) an. Als die Frauenstaffel zu Beginn der Show als Team des Jahres ausgezeichnet wurde, war das ein einzigartiger Moment für diese Sprinterinnen und erst der Anfang: Mit «einer hönne Freud» bedankte sich Leaderin Mujinga Kambundji im breiten Berner Dialekt für die grosse Ehre, mit «nous sommes très heureuses» fuhr Sarah Atcho in Französisch fort und als Ajla Del Ponte in Italienisch ihre Gefühle ausdrückte, war klar: Kaum ein Team repräsentiert die Schweiz besser als dieses.

Mit Rang 4 an der WM in Doha hatten Del Ponte, Atcho, Kambundji sowie Salomé Kora eine Leistung gezeigt, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Die kleine Nation verfügt gleichzeitig über ein halbes Dutzend Sprinterinnen, um die ganz Grossen zu ärgern. Den Vorstoss in die Weltspitze verdanken sie aber nicht nur ihrer Schnelligkeit, sondern vor allem ihrer Präzision beim Stabwechsel.

Kambundjis Beobachter



Dass sie nach Rollstuhlsportlerin Manuela Schär, die für ihre unvergleichliche Siegesserie an den grossen Marathons ausgezeichnet wurde, ein zweites Mal die Bühne würde betreten dürfen, hatte Mujinga Kambundji gehofft, aber auch bezweifelt. «Es wäre ein Mega-Highlight, wenn ich gewählt würde», hatte sie vor der Sendung gesagt, und als es dann so weit war, dankte sie allen: «Es ist eine riesengrosse Ehre für mich, solches hätte ich nie erwartet zu Beginn meiner Karriere.»