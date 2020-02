Kuhn verpasst Radquer-Titel an der Heim-WM

Der Zürcher Oberländer Kevin Kuhn ist an der Radquer-WM in Dübendorf seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Zwar hat der 22-Jährige im U-23-Rennen den WM-Titel verpasst, aber hinter Ryan Kamp (19) sicherte sich Kuhn die Silbermedaille. Kuhn war bis zur Hälfte des Rennens – es wurden sechs Runden auf dem Flughafengelände Dübendorf absolviert – an der Spitze mitgefahren.