Livia-Maria Chiariello auf dem starken 4. Platz

«Bei einem derart stark besetzten Turnier zählt die Note mehr als der Rang», kommentierte Chiariello ihren starken Auftritt. Die Enttäuschung über den haarscharf verpassten Podestplatz überwog im ersten Moment.

Daran änderte auch die prestigeträchtige Auszeichnung zur 'Miss Elegance' nichts. «Ich bin leider Vierte geworden, aber mit einer sehr guten Note. Der Wettkampf war auf Europaniveau. Ich will noch besser werden», hielt sie fest.

In der Tat hätte die Note 17.150 selbst an der diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaft in Moskau (Rus) für den 7. Rang in der Keulen-Kategorie gereicht. Einmal mehr war Chiariello neben Margarita Kolosov (GER) die beste Westeuropäerin in der vom Osten des Kontinents dominierten olympischen Sportart. Auf den dritten Podestplatz fehlten 1.050 Punkte. Den Sieg holte sich die Favoritin Lidiia Chernysheva aus Russland.