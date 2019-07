McIlroy ist zurück am Ort seiner Sternstunde

Bereits mit 9 Jahren beweist Rory McIlroy im TV sein Talent. (Video: Youtube)

McIlroy streitet nicht ab, dass ihm der Titel besonders viel bedeuten würde. «Aber ich werde das Turnier wie jedes andere Open behandeln. Es dürfte etwas lauter werden als sonst, die Atmosphäre wird wohl etwas anders sein, aber mein Ziel bleibt das gleiche: «Ich will mir die Chance geben, zum zweiten Mal den Claret Jug zu gewinnen.» Den Pokal in die Höhe stemmen konnte er 2014 in Hoylake unweit von Liverpool. 2016 wurde er am British Open Fünfter, 2017 Vierter und letztes Jahr Zweiter.

Die Leichtigkeit ist weg

Die Spitzenplätze bedeuten zwei Dinge: Erstens verfügt McIlroy über enorm viel Talent und über einen Schwung, um den ihn fast all seine Berufskollegen beneiden, und zweitens ist ihm, mittlerweile 30-jährig und verheiratet, die Leichtigkeit des Seins etwas abhanden gekommen. Gerade an den vier Topevents im Golfkalender hat er zuletzt etliche Chancen verpasst. Der vierte und letzte Major-Titel liegt nun schon fünf Jahre zurück. Der Druck beginne auf einem zu lasten, und mit zunehmendem Alter werde man in allem, was man tue, etwas vorsichtiger, stellt er fest.

Daher will er sich wieder auf seine an jenem denkwürdigen 12. Juli 2005 gezeigten Qualitäten zurückbesinnen. «Je mehr ich wieder sein kann wie dieser Jüngling, desto besser. Ich muss wieder die Einstellung erlangen, die es mir erlaubt, unbeschwert aufzuspielen.» Werden Rory McIlroy die Erinnerungen an seine Jugend beflügeln oder wird für ihn der Heimvorteil zur Belastung? Am Sonntagabend wissen wir Bescheid.