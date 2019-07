Nächster Eklat an der Schwimm-WM

Yang reckte auf dem Podest die Arme in die Luft. Von den Tribünenrängen gab es vereinzelte Pfiffe. Dem einen Drittplatzierten, dem Russen Martin Maljutin gab er die Hand und gratulierte ihm. Der zeitgleiche Brite und Bronzemedaillengewinner Duncan Scott reichte sie ihm nicht und distanzierte sich vom Chinesen. Er stand bei der Siegerehrung neben dem Podest. Nach der Zeremonie wandte er sich an Scott und soll ihm gemäss Augenzeugen zugerufen haben: «Ich habe gewonnen, du hast verloren.»

“Duncan Scott handled it beautifully”, couldn’t have said it better myself ????????????????????????pic.twitter.com/wM99dhQXOl

— Cameron Brodie (@_Cameron_Brodie) July 23, 2019