In der Heimat ein Nobody, in den USA ein Wrestling-Star

«King of Swing», «Swiss Superman» oder «Swiss Cyborg». So nennen sie ihn, die Amerikaner, und wenn man weiss, dass kaum eine Gesellschaft so viel Freude am Etikett hat wie die USA, so macht es durchaus Sinn, dass Claudio Castagnoli, einst ein schüchterner Schüler aus dem luzernischen Meggen, heute als Showfigur Antonio Cesaro mit den besten Wrestling-Kämpfern durch die Welt tourt.