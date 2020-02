Raess kratzt an Ryffels Rekord

Ende Februar 1979 lief Markus Ryffel die 3000 m in Wien in 7:44,43 Minuten – es ist der älteste Schweizer Hallenrekord. Doch am Dienstagabend ist es fast um ihn geschehen: Jonas Raess verpasste den Rekord in Düsseldorf lediglich um 1,24 Sekunden. Der 25-Jährige aus Langnau am Albis staunte, liess aber auch sein Selbstvertrauen durchscheinen: «Ein unglaubliches Rennen, eine grossartige Zeit, genau das, was ich mir erhofft hatte.» Kein Europäer ist in diesem Winter schneller gelaufen.