Schweizer Unihockey-Frauen in der Favoritenrolle

Nach einer makellosen Vorrunde mit drei überzeugenden Siegen und Rang 1 in der Gruppe A geht es für die Schweizer Frauen am Donnerstagabend bei der Unihockey-Weltmeisterschaft bereits in der K.-o.-Phase mit dem Viertelfinal weiter. Um 19 Uhr werden die Schweizerinnen in Neuenburg etwas überraschend auf die Auswahl von Lettland treffen. Die Equipe aus dem Baltikum setzte sich gestern Mittag in der Playoff-Runde in einer engen, spannenden Begegnung 6:4 gegen Norwegen durch und sicherte sich somit den Platz unter den acht besten Teams der Welt.