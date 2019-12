Schweizerinnen mit Gala Richtung Gruppensieg

Gegen Finnland brauchten die Schweizerinnen einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Sie konnten sich in der Startphase aber auf ihre wachsame Torhüterin Lara Heini verlassen. Nach dem Führungstor zum 1:0 (12.) von Brigitte Mischler übernahm die Schweiz allmählich das Zepter, Lisa Liechti doppelte kurz danach mit dem 2:0 nach (14.).

Mit viel Selbstvertrauen

Auch der schnelle Anschlusstreffer der Finninnen im zweiten Spielabschnitt brachte die Schweiz nicht aus der Fassung. Die Spielerinnen blieben ruhig und reagierten gut. Knapp 30 Sekunden nach dem Anschlusstor stellte Michelle Wiki mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her.

Dies verlieh so viel Selbstvertrauen, dass die Schweizerinnen in der Folge zu einer kleinen Gala ansetzten und durch wunderbar herausgespielte Treffer bis auf 5:1 davon zogen. Im letzten Drittel wechselten die Schweizerinnen in eine Art Verwaltermodus und brachten den Sieg über die Runden, obschon die Finninnen nochmals Druck machten.

Letztlich siegte die Schweiz 7:4. Das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Polen steht am Dienstag auf dem Programm. Gegen die wenig kompetitiven Polinnen ist die Schweiz turmhoher Favorit.

Gruppe A. 2. Runde. Finnland - Schweiz 4:7 (0:2, 1:3, 3:2). Rangliste:: 1. Schweiz 2/6 (19:5). 2. Finnland 2/3 (18:10). 3. Polen 1/0 (3:14). 4. Deutschland 1/0 (1:12).