Spirig geniesst ihr letztes Heimspiel

Es ist schon mehr als zehn Monate her, dass Nicola ­Spirig diesen Samstag in ihrem Kalender markiert hat. Das erste WM-Serie-Rennen in der Schweiz überhaupt sollte der Tag werden, an dem sie einen nächsten grossen Schritt macht. Einen vorentscheidenden in Richtung Tokio, in Richtung ihrer vierten Olympischen Spiele, vielleicht in Richtung ihrer dritten olympischen Medaille.