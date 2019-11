Überragendes Südafrika zum 3. Mal Weltmeister

Entscheidend für den Triumph des Teams von Trainer Rassie Erasmus waren eine überragende Defensive, erfolgreiche Straftritte von Handré Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe.

Die Freude ist riesig nach dem Sieg:

Incredible scenes as @Springboks bench goes wild after winning Rugby World Cup 2019#ENGvRSA#RWC2019#RWCFinalpic.twitter.com/zU3ssS68Rt

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019