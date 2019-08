Van der Poel lässt Schurter keine Chance

Der Bündner versucht nicht direkt zu kontern, sondern das Loch kontinuierlich zuzufahren. Doch Van der Poel drückt weiter hart in die Pedalen, der Abstand wächst stattdessen kontinuierlich an – im Ziel trennen die beiden 25 Sekunden.

«Vor dem Rennen konnte ich mir nicht vorstellen, mit Rang 2 zufrieden zu sein. Aber heute ist es keine Schande, gegen diesen Van der Poel zu verlieren», sagt Schurter nach dem Rennen auf seinem Heimparcours, bei dem er von 13’000 Zuschauern angetrieben wird. Denn der 33-Jährige liess nichts unversucht: Er greift in Runde 1 zu Beginn des langen Aufstiegs an – Van der Poel hält mit. Er forciert auf Runde 2 erneut an der Stelle – mit demselben Resultat.

Und es ist nicht so, dass diese Tempospitzen keine Wirkung zeigen würden – einfach nur bei der übrigen Konkurrenz. Bald finden sich die beiden Duellanten alleine an der Spitze wieder, dahinter fahren Mathias Flückiger und Enrique Avancini um die nächsten Plätze.

Flückiger verteidigt Rang 3 bis ins Ziel und ist zufrieden damit. «Das zeigt meine Steigerung: Ich kann nun auch auf einer Strecke mithalten, die mir nicht liegt», sagt der Berner. An der WM vor einem Jahr verlor er hier zwei Minuten auf Sieger Schurter, nun noch 1:13 auf Van der Poel. Er nimmt auch das mit als positive Erkenntnis, wenn er nach Mont Sainte-Anne an die WM reist, die in drei Wochen ansteht. Was ihn dort zudem beflügeln wird: Vor einem Jahr gewann er die Hauptprobe.

Die perfekte Rückkehr der Olympiasiegerin

Das Heimrennen der Frauen startete ideal für Jolanda Neff. Nach wenigen Rennminuten fand sie sich in der Führung wieder – nach einem Sturz der vorausfahrenden Jenny Rissveds. Alleine blieb Neff nicht lange ganz vorne. Die Schwedin schloss wieder auf, ebenso die Niederländerin Anne Terpstra und die Französin Pauline Ferrand-Prévot. Damit waren die momentan stärksten Bikerinnen vollständig an der Spitze und lieferten eine aufregende Show.