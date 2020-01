Viel Pech für Unihockey Berner Oberland

Verhalten waren die Equipen ins Derby gestartet. Gefühlt aus dem Nichts erzielte in der sechsten Spielminute Burgdorf den Führungstreffer. Der Weckruf für BEO: 16 Sekunden später glich das Heimteam durch Jelena Zurbriggen aus.

Die Gäste versuchten in der Folge, mit einem etwas agressiveren Pressing die Oberländer Defensive unter Druck zu setzen. BEO meisterte die Phase ohne Gegentreffer und ging später durch Zurbriggen in Front, bevor die Burgdorferinnen ausglichen. In den Schlussminuten spielten beide Teams auf Sieg. Im Penaltyschiessen unterlag BEO vor toller Kulisse. (pg)