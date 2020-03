Wie sich das SRF ohne Livesport über Wasser hält Kein Sport aktuell mehr, Aushilfe in anderen Ressorts: Wie sich das SRF in Corona-Zeiten organisiert. Christian Brüngger

Das Angebot von SRF Sport leidet unter der Coronakrise stark. Keystone

Beat Feuz am Lauberhorn, Roger Federer am Australian Open, das Schweizer Fussball-Nationalteam in der Qualifikation für grosse Turnier: SRF ist nah dran und sendet hunderte von Live-Stunden übers Jahr – 2019 waren es alleine im TV rund 1400 Stunden Livesport.

Doch mit dem Ausbruch des Coronavirus stoppt der Wettkampfsport und damit für SRF Sport der wichtigste Treiber: die Live-Berichterstattung. Bis 90 Prozent aller Berichte würden direkt oder indirekt mit Live-Sport zu tun haben, schätzt Abteilungsleiter Roland Mägerle.