Zum Plausch mit Stars im Sand

Keine offizielle Auswahl

Francesco Caputo bezeichnet das Schweizer Beachsoccer-Team auf der IBS Tour als «Legenden-Auswahl». Der Berner Captain hält indes fest: «Wir sind keine Konkurrenz zum Schweizer Verband und zur nationalen Meisterschaft.» Das bestätigt auch Reto Wenger. Der CEO von Swiss Beachsoccer betont aber: «Mit dem offiziellen Schweizer Beachsoccer hat dieses Team nichts zu tun.»

Die offizielle Nationalmannschaft hat vor einer Woche an den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Nach einer turbulenten Heimreise mit ungeplanten Zwischenstopps kam die Equipe am Montag in Zürich an.

Am Donnerstag ging die Reise bereits weiter nach Portugal. Dort traten die Schweizer unter Coach Angelo Schirinzi am Wochenende in Nazaré in der Euro League an und erreichten den 3. Schlussrang. Auch das Frauen-Nationalteam wurde Dritter.