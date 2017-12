Einbruch im Skiathlon

Nathalie von Siebenthal strahlt vor der heute in Finnland beginnenden Langlauf-Weltcupsaison Zuversicht aus. Betreut wird die Lauenerin seit diesem Sommer vom Berner Oberländer Peter von Allmen. Was gleich zwei Vorteile hat. Mehr...

Nathalie von Siebenthal glänzt an der WM in Lahti mit Platz 4 im Skiathlon. Nach dem sportlich wertvollsten Auftritt in ihrer Karriere spricht die Berner Oberländerin über die Gründe ihrer konstant guten Darbietungen an Grossanlässen. Mehr...