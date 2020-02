«Ältere Mütter soll man nicht abschreiben»

Diese Frau hat einen starken Willen. Wie sie alles so ordnen und organisieren kann, dass das eine im Mittelpunkt steht, ohne dass anderes vernachlässigt wird. So ist Selina Gasparin ihren Weg gegangen. Die Engadinerin studierte drei Jahre in Norwegen, um dem Sport genügend Platz einräumen zu können. Dem Sport, den in der Schweiz niemand so richtig ernst nahm. Biathlon, und erst noch eine Frau. Erfolgsaussichten: erfahrungsgemäss sehr gering.