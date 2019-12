Beat Feuz liefert Moment zum Geniessen

Es gibt Momente im Skisport, da bleibt dem Zuschauer einzig, sich zurückzulehnen und zu geniessen. Einen solchen bot Beat Feuz in der Abfahrt von Beaver Creek. Er schlich die wegen Windes im oberen Teil verkürzte Birds of Prey, die Raubvogelpiste, geradezu hinunter, liess die Ski mit derart viel Gefühl und doch konsequent durch die Kurven laufen und sprang so kompakt, dass auch der bis dahin führende Vincent Kriechmayr unten auf dem Leaderthron nur den Kopf schütteln konnte vor Anerkennung.