Bob-Gold im Hochsommer

Lieber spät als nie: Das mussten sich auch die unterdessen zurückgetretenen Bobfahrer Beat Hefti und Alex Baumann gedacht haben, als sie am Freitagabend in Schwellbrunn, Heftis Heimatort in Appenzell Ausserrhoden, ihre Olympiagoldmedaillen von Sotschi 2014 erhielten. Nachdem der Russe Alexander Subkow, der damalige Steuermann des siegreichen Zweierbobs, in Doping-Manipulationen verstrickt war, erbten die zweitplatzierten Appenzeller den Sieg.