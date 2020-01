Mit Marc Berthod auf der Streif

Es ist alles etwas grösser, etwas gefährlicher. Etwas eisiger und holpriger. Und das wird zelebriert. Weil Kitzbühel ist. Am Samstag steht die Abfahrt an. Aksel Lund Svindal sagte einst über sie: «Bei Olympia gibt es Zufallssieger, hier gewinnen immer die Besten.» Nun, die vier olympischen Medaillen, die der Norweger in seiner beeindruckenden Karriere geholt hat, sind gewiss kein Zufall. Doch nicht einmal er konnte hier gewinnen.