Der spektakulärste Slalom im Skizirkus

Dann waren da aber auch die starken Resultate der jungen Wilden. 9 der 26 klassierten Fahrer waren 23-jährig und jünger. So viele Youngster positionierten sich in dieser Saison noch nie gleichzeitig in den Punkterängen. Mit Lucas Braathen und Atle Lie McGrath holten zudem erstmals zwei Fahrer mit dem Jahrgang 2000 im selben Slalom Weltcuppunkte.

Schlag auf Schlag

Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, ist aber niemandem erlaubt, denn mit dem Slalom von Schladming folgt am Dienstag (ab 17.45 Uhr) bereits das nächste Highlight. Das Nachtrennen auf der Planai ist etwas vom Spektakulärsten, was der Skizirkus zu bieten hat. Jahr für Jahr lockt es Zigtausende Zuschauer an. Bis zu 50’000 Personen werden erwartet. So viele wie bei kaum einem anderen Austragungsort im Weltcup. Super Voraussetzungen für ein Skifest der Sonderklasse. Und trotzdem steht nur ein weiteres Nachtrennen im Kalender der Profis – jenes von Madonna di Campiglio.

Es ist nicht nur die Zuschauermasse neben dem Stangenwald, was den Slalom von Schladming ausmacht. Dadurch, dass die beiden Läufe unter Flutlicht stattfinden, sind die Lichtverhältnisse für alle am Start stehenden Athleten gleich. Der letzte Fahrer erkennt die Tücken der Strecke so gut wie der erste. Insbesondere bei einem so ausgeglichenen Fahrerfeld, wie es zurzeit der Fall ist, kommt es dem Spektakel nur zugute.

Dass es nicht überall gleich ist, hat Adelboden gezeigt. Als sich die Sonne vom Chuenisbärgli verabschiedete, standen die besten fünf des ersten Laufs noch oben. Doch ausser Yule und Zenhäusern konnte niemand seinen Platz behaupten. Noch eklatanter war es am Tag zuvor im Riesenslalom, da fielen die ersten fünf des ersten Laufs deutlich zurück.

Die Fairness ist eine Sache – der Hexenkessel die andere. Bei einem Nachtrennen sind die Skifans noch zahlreicher, noch lauter, noch frenetischer und noch gewillter, die Fahrer bis ins Ziel zu unterstützen. Auch aus werbetechnischen Gründen dürften solche Rennen interessant sein. Der Zuschauer ist inzwischen gewohnt, Sport am Abend zu verfolgen. Ob direkt vor Ort oder zu Hause auf dem Sofa, ist ihm meist egal. Er will Spektakel sehen. Und Rennen mit Flutlicht bieten von dem noch mehr als jene, die am frühen Morgen anstehen.