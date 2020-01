Der Weg zum wirklichen Olymp ist weit

Am Ende war es tatsächlich wie bei den Grossen. Ein «huge success», ein Riesenerfolg, seien diese dritten Olympischen Winterspiele der Jugend gewesen, sagte Thomas Bach. Der IOK-Präsident zog sein Fazit schon am Tag vor der Schlussfeier von Lausanne 2020 an einer Medienkonferenz. Erleichtert war er aber nicht, weil in der Romandie, im Wallis, aber auch in St. Moritz mehr oder weniger zwei Wochen lang wunderbares Winterwetter geherrscht hatte. Sondern: Weil «das OK die IOK-Reformen und die Agenda 2020 vollauf übernommen hat».