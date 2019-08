Die Ära Hirscher geht am Mittwoch zu Ende

Seit Freitag herrscht in Österreich Klarheit. Am kommenden Mittwoch wird Marcel Hirscher seinen Rücktritt verkünden. Der 30-Jährige hat in seine Heimat Salzburg eingeladen, wo er ab 20 Uhr während einer Stunde vor versammelter Weltpresse seine Beweggründe erläutern wird. ORF 1 und oe24.tv übertragen den Event live, zu dem die Entourage Hirschers am Freitag unter dem Titel «Rückblick, Einblick, Ausblick» einlud.