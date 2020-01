Die Langläufer halten sich ans Drehbuch

Was haben die Organisatoren in 13 Tour-de-Ski-Jahren nicht alles am Modus herumgepröbelt. Regelmässig aber war Dario Cologna besser, als die Planer antizipiert hatten. Darum konnte der Rekordsieger den Vorsprung bei seinen vier Triumphen in der finalen Etappe fast immer souverän verwalten. Der vermeintliche Showdown, die steile Skipiste zur Alpe Cermis hinauf, war meist ein Showlaufen des Bündners.