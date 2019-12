Die Frau, die mit Tempo 217 die Piste runter rast

Ab 200 km/h wird es still unter dem Helm. Die Augen sind weit aufgerissen, fixieren die ratternden Skispitzen, das Weiss der Piste rast darunter hinfort. Temporausch auf zwei Brettern. Rote Linie, Beginn der Messung, rote ­Linie, Ende der Messung. 217,590 km/h leuchten auf in der Ausfahrzone – und die rasende Athletin auf der Strecke spürt: nichts. Die Geräusche des Windes sind weg, der Latexanzug und der Vollvisierhelm halten ihn vom Körper fern. Sie kann die Geschwindigkeit nur erahnen. Sie muss vor allem eines sein: ganz langsam. Macht sie eine hektische Bewegung, «schmeissts mich hin. Und zwar zu tausend ­Prozent». Nicole Schmidhofer stürzt nicht, sie pulverisiert an der Speed­ski-WM im französischen Vars den österreichischen Rekord.