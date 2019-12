Fast wieder Super-Dario

Statt wie in der Vorsaison über die Wettkampfdauer abzubauen, überholte er einen Athleten nach dem anderen. Sieger Simen Hegstad Krüger war vom Steigerungslauf von Cologna zwar in Sicherheit, weil er viel Vorsprung aufwies. Am Ende waren es 20 Sekunden.

Die Marge des Russen Sergei Ustjugow aber schmolz wie der Schnee in der Davoser Sonne. Letztlich fehlte Cologna exakt eine Sekunde zu Platz 2. Natürlich nahm er auch diesen dritten Rang mit einem Strahlen an. Schliesslich schaffte er es in der Vorsaison nicht einmal in die Top 3.

«Ich bin sehr glücklich»



Nun hat er gleich in seinem ersten Rennen dieses Winters über eine längere Distanz seine starke Frühform bewiesen. Entsprechend sagte der 33-Jährige: «Ich bin sehr glücklich.»

Seine Tage bis zur Tour de Ski, die am 28. Dezember auf der Lenzerheide beginnt, werden nun von Trainings in der klassischen Technik geprägt sein. Wegen Problemen in der linken Wade vor dem ersten Klassisch-Einsatz hatte er frühzeitig vom ersten Weltcuport Ruka abreisen müssen. Nun geht es für Cologna darum, seine Schwachstelle bis in knapp zwei Wochen soweit in den Griff zu bekommen, dass er auch in den Klassisch-Rennen zu den Mitfavoriten zählt.

Davos. Weltcup. Männer (15 km Skating, Einzelstart): 1. Simen Hegstad Krüger (NOR) 33:59,3. 2. Sergej Ustjugow (RUS) 19,0 Sekunden zurück. 3. Dario Cologna (SUI) 20,0. 4. Iivo Niskanen (FIN) 27,9. 5. Maurice Manificat (FRA) 35,7. 6. Denis Spizow (RUS) 36,3. - Ferner die weiteren Schweizer: 22. Jonas Baumann 1:17,6. 26. Beda Klee 1:30,6. 28. Roman Furger 1:33,7. 32. Jason Rüesch 1:46,6. 33. Toni Livers 1:47,7. 54. Livio Bieler 2:36,8. 55. Dajan Danuser2:37,4. 61. Erwan Käser 2:47,9. 62. Marius Danuser 2:50,4. 73. Marino Capelli 3:34,8. 76. Jovian Hediger 3:39,2. 80. Candide Pralong 4:49,9. - 84 klassiert.

Stand im Weltcup (7/40): 1. Johannes Hösflot Klaebo (NOR) 520. 2. Emil Iversen (NOR) 448. 3. Alexander Bolschunow (RUS) 375. - Ferner: 26. Cologna 60. 38. Jonas Baumann 32. 44. Hediger 25. 60. Klee 15. 68. Rüesch 9. 84. Furger 3.

