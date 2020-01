Feuz: «Das ist eine schöne Krise»

Dieser verflixte zweite Platz auf der legendären Streif, es will einfach nicht mit dem Sieg. Beat Feuz muss in der Abfahrt von Kitzbühel zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren einem schnelleren Fahrer den Vortritt lassen. Doch der Führende im Abfahrts-Weltcup hadert nicht mit dem Schicksal. Dieser zweite Platz sei sehr viel wert. «Das ist die schwierigste Strecke, die verlangt alles ab. Und dann das nur eine Woche nach Wengen, da darf man einen zweiten Platz nie – auch wenn es noch zehn weitere zweite Plätze geben sollte – schlechtreden», sagte der 32-jährige im Schweizer Fernsehen.