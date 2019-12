«Das Spannendste ist das Fahren gegeneinander»

«Innerhalb der nächsten zwei Jahren möchte ich zum Weltcup-Team gehören», sagt der 21-Jährige, der nebenbei am Bahnhof Bern im Verkauf arbeitet. Luca, der eine Lehre zum Zimmermann absolvierte und danach die Berufsmatura abgeschlossen hat, ist seit letztem Jahr im Nationalen Sichtungskader von Swiss Ski und hätte deshalb die Vorbereitung auf die Saison mit dem Weltcup-Team bestreiten dürfen.

Er verletzte sich jedoch und trainiert erst seit Ende Oktober wieder. Der 24-Jährige entdeckte das Skicross, als er einmal seinen jüngsten Bruder zu einem Rennen chauffierte und dort dann selber teilnahm. «Zunächst noch ohne Ambitionen, aber dann habe ich schnell gemerkt, dass mir Cross grossen Spass bereitet», erzählt der langjährige Alpinfahrer.

Noah fährt in der laufenden Saison zum ersten Mal fix im Skicross-Europacup mit. Der 19-Jährige, der in Münchenbuchsee in einer WG mit den Brüdern Nicola und Mischa lebt, hat aber hohe Ziele: «Längerfristig möchte ich im Weltcup fahren, und ja, eine Teilnahme an den Olympischen Spielen wäre ein Traum.»

Elfstündige Autofahrten

Um an die Rennen zu gelangen, erhält Boardercrosser Nicola jeweils ein Aufgebot, wo er wann bereit sein muss. Die Skicrosser mit Noah und Luca bilden Fahrgemeinschaften, können aber das Material dem Trainer mitgeben. So fahren sie auch mal elf Stunden ins tschechische Dolni Morava und ein paar Tage später wieder zurück. Skicross fahren ist im Verhältnis relativ günstig.

«Früher hat mich eine Alpin-Saison fast 20'000 Franken gekostet. Im Skicross sind es etwa 9000 Franken», sagt Luca. Dennoch sind solche Beträge nicht einfach zu stemmen, vor allem für die jüngeren Brüder, die noch nicht richtig Geld verdient haben. «Die Stiftung Passion Schneesport, unsere Eltern sowie der Lebenspartner unserer Mutter unterstützen uns sehr», erklärt Noah.

Beim Thema Vorbilder kommt Luca schnell jemand in den Sinn: «Mike Schmid ist wie ein Pionier für unseren Sport.» Heute ist der 35-jährige Olympiasieger als Trainer tätig. «Vor ein paar Jahren habe ich von ihm eine Unterschrift erhalten. Nun nimmt er uns ab und zu am Start mit seiner ruhigen Art die Nervosität ein bisschen», sagt Noah mit einem Schmunzeln.

Die Wege der beiden Skicrosser sowie des Snowboardcrossers haben sich nach dem Treffen mit dieser Zeitung getrennt. Das nächste Mal werden sie wahrscheinlich erst wieder am 25. Dezember unter dem Weihnachtsbaum vereint sein.