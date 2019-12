Höhepunkt des Langlaufwinters schrumpft zum Höhepünktchen

Es passt zur Tour de Ski: Als das wichtigste Etappenrennen der Langläufer vor 13 Jahren initiiert wurde, musste der Auftakt mangels Schnee abgesagt werden. Bloss in Deutschland und Italien fand das neue Prestigeprodukt statt.

13 Jahre später ist man wieder am Anfang, wenn heute auf der Lenzerheide die 14. Austragung beginnt. Zwar blühte die Tour auf, was dem Sieger in den besten Jahren 160'000 Franken eintrug. Mittlerweile ist der Höhepunkt zum Höhepünktchen geschrumpft. 55'000 Franken bekommen der Beste und die Beste noch – und wie 2006/07 wird die aktuelle Version bloss in zwei Ländern stattfinden: an diesem Wochenende in der Schweiz (Lenzerheide), danach in Italien (Toblach und Val di Fiemme).