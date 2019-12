Holdener-Out bei Shiffrin-Machtdemonstration

Wendy Holdener kam im 2. Lauf nur gerade zwei Tore weit. (Quelle: SRF)



Generell war es der erste Rückschlag für die so stark in den Winter gestarteten Schweizer Technikerinnen. Leicht erkältet, musste sich Aline Danioth mit Platz 20 begnügen, Michelle Gisin wurde immerhin 9. Die Allrounderin hat bis anhin stets die Top-10 erreicht, am nächsten Wochenende wird mit ihr in Lake Louise (2 Abfahrten, 1 Super-G) bestimmt zu rechnen sein. Ihr Saisonziel hat sie unbescheiden hoch formuliert: Sie will die Abfahrts-Kugel gewinnen.



Im Riesenslalom vom Samstag glänzte Gisin als Vierte, lumpige zwei Hundertstel lag sie hinter Shiffrin. Weil diese für einmal nicht gewann, erlaubte sich ein in der Thematik nicht ganz sattelfester einheimischer Journalist die Frage, ob ein schwerwiegendes Problem vorliege. Ach ja: Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin bereits wieder 192 Punkte voraus.