«Ich musste einen Panzer haben, sonst wäre ich zerschellt»

Wer hat Ihnen in den Skischuh gepinkelt?

Das war damals wohl die Fraktion um Conradin Cathomen und ­Silvano Meli. Für Meli als Walliser war ich ein rotes Tuch, er konnte mich nicht ausstehen. Ob es Urin war oder Wasser, weiss ich nicht.

Waren Sie im Schweizer ­Abfahrtsteam der Aussätzige?

Auf eine Züri-Schnurre hatte ­niemand gewartet. Als ich mit 14 sagte, ich wolle Skifahrer ­werden, lachten mich daheim in Adliswil alle aus. Fuhr ich Bestzeiten, hiess es, ich hätte ein Tor ausgelassen. Es war hart als Bub. Und im ersten Trainingslager in Zermatt sagten die Etablierten, sie wollten nicht mit mir ins Zimmer. Also sass ich allein dort, trainierte doppelt so hart, nur damit ich mit diesen Trotteln nichts zu tun haben musste. In der Nationalmannschaft ging es gleich weiter, mit Russi, Tresch, Berthod. Die sagten: «Fährst du schneller als wir, hören wir auf.»